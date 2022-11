HANDBALL – IHF Trophy – Bonne entrée des jeunes Akio

Bonne entrée des jeunes malgaches. Les jeunes handballeurs de Madagascar ont battu les Mauriciens sur le score de 38 à 28 durant le premier match comptant pour l’International Handball Federation Trophy (IHF Trophy) de la zone 7, qui s’est joué hier, au Palais des sports de Mahamasina. Soucieux de redorer le blason du handball malgache qui a traversé une mauvaise passe ces dernières semaines, les jeunes Akio U20 de Madagascar ont redoré le sourire aux amateurs du handball.

Dès l’entame du match, les porte- fanions de Madagascar ont étouffé d’entrée les jeunes Mauriciens. Sept minutes après le début de la rencontre, l’Akio de Madagascar a mené par 4 à 0 et à la fin de la première période, Mada­gascar a creusé l’écart, 23 à 13. La deuxième période n’a été que la démonstration de force des jeunes garçons malgaches. Après quarante-deux minutes de jeu, le trou s’est élargi (29-17) et le score final a été de 38 à 28. Trois pays à savoir Madagascar, les Seychelles et Maurice s’affronteront pendant trois jours pour essayer de chercher le ticket pour aller en Afrique. Cet après-midi, à 16h30, verra une confrontation entre Madagascar et les Seychelles