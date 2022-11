FOOTBALL FEMININ – Championnat national – Disciples FF poursuit son sans faute

En roue libre. Disciples FF de Vakinankaratra est l’unique club qui a pu effectuer un parcours sans faute au championnat national de football féminin, lancé ce weekend. L’équipe d’Antsirabe a affronté mercredi, lors de la troisième journée au stade d’Ambositra, son co-leader après la deuxième journée, l’Ascuf de Haute-Matsiatra. Ces deux formations ont respectivement occupé la première et la deuxième place du groupe C à l’issue de la deuxième journée. Mercredi, Disciples FF a décidé de prendre le dessus et s’est imposé sur un score net de 3 buts à 0 contre les Fianaroises.

Sur le même site d’Ambositra, l’AS Mamy d’Amoron’Imania et AS Comato d’Atsimo-Andrefana se sont séparées sur un score de un partout. Dans le groupe A à Ambanja, AFDA de Diana arrache sa deuxième victoire en écartant le SOM de Boeny sur le score de 2 buts à 1, après son succès d’entrée de 8 à 1 contre l’AS Tsiky de Sofia. L’Asot d’Analamanga a, de son côté, refait surface en remportant sa première large victoire de 8 à 1, en troisième journée, face à FFI d’Ihorombe. Premier succès également pour FCF d’Alaotra-Mangoro qui décroche sa première victoire à domicile contre l’AFAF d’Analanjirofo. La quatrième et avant-dernière journée aura lieu ce vendredi sur les quatre sites de la première phase.