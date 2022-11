APPUI AUX VULNÉRABLES – Une levée de fonds pour des actions pérennes

Des actions qui changent des vies. Tel est l’objectif du groupe Wednesday Morning group, une association de femmes de bonne volonté issues de différentes nationalités, créée il y a 59 ans. Cette association fondée sous l’initiative de l’épouse de l’ambassadeur des États-Unis de l’époque, et de Ginette Andriantsitohaina, multiplie les levées de fonds pour plus d’impact dans leurs actions. Récemment, le bazar de Noël, qui s’est tenu le 19 novembre à l’hôtel Carlton à Anosy, a regroupé une soixantaine de participants. L’association envisage la rénovation d’une école à Ambohitsimeloka à Anosiala, l’année prochaine. Elle prévoit de multiplier les sensibilisations sur la violence basée sur le genre, la violence faite aux enfants et aux femmes, sur le civisme à travers la formation des enseignants. Wednesday Morning group a également dans sa longue liste d’actions sociales la réhabilitation de lavoirs.