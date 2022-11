ANOSIBE – Trois bandits armés tués dans une fusillade

Attaque avortée. Sept malfaiteurs armés jusqu’aux dents se sont retrouvés nez-à-nez avec le Service antigang (SAG), hier soir, à 19h10, à Anosibe, à quelques mètres de la pharmacie Volahanta. Un échange de tirs a eu lieu, au cours duquel les braqueurs ont tous été touchés. Trois d’entre eux sont décédés sur place. Selon les témoignages des riverains, il n’y aurait aucune chance que les autres survivaient à la fusillade. Ils ont été criblés de balles, ont-ils raconté. La police les a embarqués dans son pickup pour être amenés à l’hôpital. Des coups de feu sporadiques ont retenti pendant presque une minute.

La bande a été surveillée dès que le SAG a été mis au parfum de son plan, celui de commettre un vol à main armée dans le quartier. Pas plus de détails n’ont encore été disponibles sur l’enquête des policiers qui s’est soldée par cette opération musclée. La cible des braqueurs n’a pas été dévoilée non plus. La brigade criminelle se charge de la poursuite des investigations. Un ratissage a été effectué sur les lieux de l’accrochage et dans les parages. La patrouille a été intensifiée. Anosibe, Namontana, Anosizato, Andavamamba restent des zones rouges du quatrième arrondissement en termes d’insécurité. Rien que cette année, deux grossistes ont été exécutés par des criminels dans les secteurs. D’après certains renseignements, des malfaiteurs dangereux sont de retour dans la société après un court séjour en prison. La police et les citadins ont intérêt à redoubler de vigilance, surtout en cette période de fêtes où la criminalité se multiplie.