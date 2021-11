Métiers et formation professionnelle – Des postes pour améliorer l’employabilité des jeunes

Le coronavirus a laissé plus d’impact en ce qui concerne le marché du travail. 45% des salariés ayant perdu leur travail durant la période de pandémie. « Tous les secteurs ont eu des impacts par rapport à la pandémie. Nombre de personnes ont dû faire face au chômage technique ou encore à la fermeture des sociétés où elles ont travaillé depuis des années. En prenant conscience de cette situation post covid-19, nous tenons à appuyer les jeunes en quête d’emploi ou pour ceux qui changeraient de carrière ou ceux qui ont perdu leur emploi. Plus de deux cent postes seront proposés durant le salon des métiers et de formation professionnelle », indique Tsilavina Alain Raveloalison de All com event MDG.

Un salon sur les métiers et la formation professionnelle sera organisé à partir de ce jour au Palais des sports. Un speed recruting sera opéré à l’endroit des jeunes à la recherche d’emploi. Le salon des métiers et de la formation professionnelle pour pallier aux problèmes de chômages.

« Plus de deux cent postes seront à pourvoir. Plusieurs acteurs issus de plusieurs secteurs dont le secteur banque, comptabilité et autres seront présents lors de ce salon », renchérit le responsable.