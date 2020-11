Secteur agricole – Cinquante millions d’euros pour la région Sava

Appuyer l’agriculture durable, c’est en ce sens que le Programme d’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières Inclusives (AFAFI) du onzième Fonds Européen de Développement (FED) vient d’octroyer un financement à hauteur de cinquante millions d’euros pour la région Sava. Selon les initiateurs, le programme se fixe comme objectif la promotion d’un secteur agricole durable, inclusif, et performant. Aussi, ce programme intervient dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’environnement, la nutrition, ainsi que l’eau et l’assainissement.

« L’atteinte de cet objectif passe par l’amélioration de la gouvernance du secteur agricole, avec des appuis aux Services Techniques Déconcentrés (STD) et aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) ainsi qu’aux Organisations Paysannes (OP) dans les trois régions concernées afin qu’ils assurent leurs rôles au bénéfice de la population cible. Cet objectif repose alors sur l’amélioration de la productivité, de la rentabilité et de la durabilité des chaînes de valeur agricoles. Certaines chaînes de valeur retenues par AFAFINord font l’objet d’appuis spécifiques, notamment via le cofinancement du programme PAGE-GIZ dans le district d’Ambilobe, et d’appuis conseils via le Centre Technique Horticole » explique Onisoa Rajaobelimanana, chargée de ce programme auprès du Bureau d’Appui à la Coopé­ration Extérieure.