Madagascar – Maurice : Un accord de coopération judiciaire en gestation

Une entraide judiciaire. Le sujet serait en discussion entre Madagascar et Maurice, selon Johnny Andriamahefarivo, ministre de la Justice. Une information qu’il a partagée hier, en marge d’une visite de courtoisie de Marie Noëlle Françoise Labelle, ambassadeure de Maurice, hier, à Faravohitra.

Selon le garde des sceaux, du côté malgache, les documents nécessaires pour formaliser cet accord d’entraide judiciaire entre les deux îles voisines de l’océan Indien seraient déjà prêts. « Ils seront discutés en conseil du gouvernement et en conseil des ministres. Il faudra bien les étudier et ne pas aller trop vite en besogne, toutefois. Il faut éviter que par faute d’inattention nous bradions notre souveraineté », explique le membre du gouvernement.

Bien que voisine et partageant des intérêts communs, Madagascar et Maurice n’ont jamais d’accord de coopération en matière de justice. La conclusion d’une convention d’entraide judiciaire entre les deux pays devrait donc, combler un vide qui est source de blocage sur plusieurs dossiers. Pour Madagascar, l’enjeu immédiat est le rapatriement de ses richesses naturelles exportées illicitement et saisies à Maurice.