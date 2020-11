Développement – Les femmes à l’honneur

« Une femme indépendante, garante du développement ». C’est le thème que le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme a choisi pour mettre en avant les efforts fournis par les femmes, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme africaine, en fin juillet.

Les femmes et jeunes filles qui ont participé à un concours de réalisation de produits locaux, organisé dans le cadre de cette célébration, ont démontré leur capacité à être autonomes. Le jury du concours a eu l’embarras du choix. Chaque participante apportait des idées nouvelles.

Ce concours a permis de mettre en avant les talents des femmes et des jeunes filles et de développer la culture entrepreneuriale. Les noms des gagnantes ont été annoncés, hier, au ministère de la Population, de la protection social et de la promotion de la femme à Ambohijatovo. Les projets des lauréates seront financés.

Cet événement entre dans le cadre du lancement des seize jours d’activisme pour la lutte contre les violences faites à l’égard des femmes, ce jour. Plusieurs activités marqueront ces journées qui dureront jusqu’au 10 décembre. Le lancement officiel se fera ce jour-même au Parvis de l’hôtel de ville à Analakely.