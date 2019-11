Volleyball – Open de Madagascar : Deuxième sacre pour le duo Nico-Tantely

Douze équipes masculines et trois féminines ont joué le deuxième Open national organisé par la fédération. Le tournoi s’est tenu ce week-end au Batou Beach.

Le deuxième Open national organisé par la fédération malgache de volleyball, cette année, s’est déroulé ce week-end au Batou Beach à Ambohi-manambola. L’équipe de Jean Nicolas Rakotoarisoa et Tantelimanitra Razafin-drakoto de l’Atletico club volleyball (ACVB) remporte pour la deuxième fois successive le trophée après le premier sacre à Toamasina au début septembre. La formation de Nico et Tantely bat en duel final Rina Ramiliharinjatovo du VBCJAK et Tsitohaina Manoela Raheriniarivo de la Gendarmerie nationale volleyball, membre de la sélection nationale aux Jeux des îles de l’océan Indien par deux sets à un.

Le duo Manoa-Rina a pourtant arraché sans forcer le premier set, 21/16. Cette formation a imposé leur jeu avec un système de défense et de contre efficaces lors du premier set et à l’entame du deuxième. Les deux camps ont été, par la suite, dos à dos en deuxième set mais la bande à Nico a su profiter la faiblesse de Manoa en réception et l’emporte largement 21/11. Et en tie-break, l’équipe de l’ACVB décroche la victoire par 15/13. Ce club évolue à Analamanga dans la deuxième division. Ces deux vainqueurs du deuxième Open national ont encore joué un match comptant pour les quarts de finale du championnat d’Analamanga dans la matinée. « Nous étions plus expérimentés et nous avons l’habitude de jouer ensemble », confie Tantely à l’issue de la finale. « De plus, nous avons l’habitude d’évoluer sur une vraie plage. L’état du sable où on a joué cette finale est plus compacté et a donné l’avantage aux joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer au beach», souligne, de son côté, Nico.

« La fatigue a pesé au cours de la finale car nous avons battu la plupart de nos adversaires par deux sets à un en phase de poule alors que nos adversaires, ils ont écarté les leurs par deux à rien », argumente Manoa de leur défaite.

Confirmation

Douze équipes, toutes de la ligue d’Analamanga, ont disputé ce deuxième Open organisé par la fédération. Chez les filles, la paire Eugénie-Nandrianina du Volleyball club Diamant s’impose deux sets à rien face à Jessy et Harintsoa de BI’AS. En match de poule, l’équipe d’Eugénie a déjà battu la formation de Jessy, membre de l’équipe nationale aux Jeux des îles. « La fédération continuera dans ce sens, d’organiser des compétitions officielles de beach volley et mettra en place désormais le championnat national à partir de la prochaine saison. Ainsi, les vainqueurs représenteront le pays à des compétitions internationales », a souligné Jean Honoré Razafinjatovo dit Noré kely, directeur technique national de la fédération. Le troisième Open de l’année est programmé à Antsirabe les 21 et 22 décembre.