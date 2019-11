Tennis – Grand Open de Madagascar double : Radonirina/Rado, Tsantaniony/Miora s’offrent le sacre

Un week-end tennistique haut en couleurs. La première édition du Grand Open de Madagascar de double organisé par la Fédération malgache de tennis et qui s’est terminé hier à Ankatso a été une réussite. Initialement, treize équipes dames, quinze équipes chez les hommes groupe 1 ainsi que seize équipes en groupe 2 ont animé le tournoi la semaine dernière. Hier, c’était la journée des demi-finales et des finales.

Chez les dames, Tsantationy Iariniaina et Miora Raoilison se sont distinguées. Elles se sont adjugées le titre de « championnes» après avoir dominé Zarah Razafimahatratra et Ravaka Ramanantoanina en trois sets (6/2 3/6 6/4). Une rencontre très équilibrée où on a vu d’une part des échanges interminables entre Tsantaniony Iariniaina et Zarah Razafimahatratra sur la diagonale mais aussi de bonne anticipation de la part de leurs partenaires. C’est durant les deux derniers jeux du troisième set que Tsantaniony et Miora ont été décisives aussi bien en fond de court qu’à la volée.

Chez les hommes groupe 1 qui regroupe une équipe composée d’un joueur en première série et d’un autre joueur d’une autre série, le titre est revenu à Radonirina Fanantenantsoa et de Rado Rajaonarison. Ils ont d’abord dominé Ando Rasolomalala et Stephane Rajaonson en demi-finale, avant de prendre le dessus sur Andritoavina Ratsimandresy et Lala Fabien Randriamampianina en deux sets 7/5 6/3. Un parcours remarquable pour ces champions qui évoluent au club de l’ASUT où les matches de doubles représentent toujours une spéciale attraction aussi en semaine que durant les week-ends.

En groupe 2, qui a recensé la participation des joueurs de la troisième et de la quatrième série, les champions sont eux aussi de l’ASUT. Angelo Tanjondray et Augustin Randriamam-pianina ont surclassé l’équipe du Vakinankaratra composée de Tony Randrianarivo et de Rindra Rakotomanga en deux sets (7/6 6/2).

Rideau donc sur cette première édition du grand Open de Madagascar en double. Les participants ont été récompensé par des primes à partir des quarts de finale et qui représentaient au total plus de quatre millions d’ariary. Un éventuel Open de Vakinankaratra succèdera à ce grand Open de double et est en cours de négociation. Il pourrait se jouer du 19 au 22 décembre à Antsirabe.