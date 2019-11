Taekwondo ITF – Nette domination du club Heng De

Le club organisateur, Dojang Heng De a largement dominé les débats lors de la cinquième édition de la Coupe de Madagascar ITF Dojang Heng de ce samedi au gymnase d’Ankorondrano. Ce club qui fête cette année ses sept ans a raflé en tout dix neuf médailles d’or dont huit en matsogi (combat) et onze en tul (kata). Heng De a raflé les deux trophées du tul par équipes, sept en tul individuel chez les garçons et deux chez les filles. En combat, Heng De a engrangé ses huit médailles d’or chez les garçons.

Le club Actif d’Alasora se trouve en deuxième position au tableau des médailles avec huit ors dont six en combat et deux en tul. Et à la troisième marche se trouve le club Faneva Sonierana qui compte, pour sa part, cinq métaux précieux. Des taekwondoistes sud africains et chinois ont été prévus participer à ce tournoi mais ont désisté au dernier moment.

« Ces clubs étrangers qui ont disputé de nombreux tournois ces derniers temps ont préféré reporter leur participation. Une autre compétition sera ainsi co-organisée l’an prochain mais sera ouvert seulement aux gradés », souligne Yves Francky Rakotondramanana, responsable technique du club Madagascar ITF Dojang Heng De.