Karting – Trophée International : Quatrième étoile pour John Andry-Ratoby

Déclassé lors du Trophée 2018, John Andry-Ratoby a pris une belle revanche, en gagnant l’édition 2019. Nathan Baumann et Hugo Louvel ont complété le podium.

Quelle domination ! John Andry-Ratoby (Sodikart) a mené de bout en bout le Trophée International de Madagascar, hier sur le circuit du SRK Imerintsiatosika.

Meilleur temps des essais chronos, soit 1min 29,7sec sur la piste en configuration 1750 m, première place au terme de la première manche et de la pré-finale. Et victoire à l’issue de la finale de treize tours, lui permettant de remporter le Trophée pour la quatrième fois après 2015/16/17.

Parti de la pole durant cette finale, il a gardé sa position de tête à la sortie du premier virage. Derrière, Nathan Baumann (Mach 1) a réalisé une superbe manœuvre, dépassant d’un coup Tommi Rajoelison (Kosmic) et Hugo Louvel (Sodikart). Installé derrière John, le champion 2019 a cherché par tous les moyens de le dépasser. Sauf que le pilote de la team Mass’In s’est très bien défendu, fermant à chaque fois l’intérieur notamment. Au final, Nathan a dû se contenter de la place de dauphin, Hugo a complété le top 3 et Tommi a fini au pied du podium.

« Nathan était plus rapide. J’ai changé de trajectoire à plusieurs reprises, pour le troubler et pour éviter qu’il ne passe devant », a expliqué John après être passé devant le drapeau à damier.

Goût particulier

« À quatre tours de la fin, il a fait une erreur au freinage. J’en ai immédiatement profité pour attaquer au maximum et augmenter mon avance, ce qui m’a suffi pour rester en tête jusqu’au bout », a-t-il rajouté, avant d’aller fêter son succès avec son équipe.

Un succès au goût particulier, après sa mésaventure lors de l’édition 2018. « J’ai eu ma revanche et j’en suis énormément content… Je dois tirer une leçon de la course d’aujourd’hui, comme quoi mes adversaires sont de plus en plus proches et me menacent constamment. Et donc, je dois encore progresser », a conclu le recordman de victoires, en activité, au Trophée.

Du côté des plus jeunes, on a également assisté à de belles passes d’armes. Preuve que la relève est assurée. La finale de la catégorie minimes est allée aux mains de Randy Ranarison (Formule K). Tandis que Mahary Rabary (Praga) s’est imposé chez les juniors.