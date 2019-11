Football – Les nouveaux stades sur les rails

Une trentaine de nouveaux stades sont en chantier à travers le pays. En attendant le dénouement du désaccord sur le stade de Mahamasina, la réhabilitation de Barikadimy, à Toamasina, a été inauguré hier.

En cours. La performance des Barea a réveillé la passion pour le football, dans tout le pays. Pour booster cet engouement national retrouvé pour le ballon rond, mais aussi, dans la concrétisation des promesses présidentielles, trente stades sont en chantier.

Qu’il s’agisse d’une réhabilitation pour une mise aux normes, ou d’une nouvelle construction, avec une pelouse naturelle ou synthétique, « les travaux ont démarré depuis la semaine prochaine », affirme une source auprès de la présidence de la République. Une trentaine de localités réparties dans les six provinces jouiront d’ici quelques mois, soit d’un stade flambant neuf, soit d’un stade fraîchement rénové et aux normes requises pour les grands matchs.

Outre les grandes villes telles qu’Antsiranana, Toliara et Toamasina, des chefs lieux de région ou de district comme Ambatondrazaka, Ambositra, Antsoihy, ou encore Nosy-Be, Mananjary, Tolagnaro et Ambovombe, ainsi qu’Ambohidratrimo, Mahintsy et Antsirabe seront dotés de stade « suivant les normes ». Le stade de Barikadimy, à Toamasina, inauguré, hier, donne un aperçu du rendu final des chantiers en cours, particulièrement, pour ceux destinés à accueillir des matchs internationaux.

Temple emblématique

« C’est une infrastructure de ce genre que nous allons construire dans tout Madagascar. Nous allons construire des stades suivant les normes dans tous les districts de Madagascar », a déclaré Andry Rajoelina, président de la République, dans son discours inaugural, hier. D’une capacité de vingt mille places, la version new-look du stade de Bari­kadimy comprend une tribune officielle sur deux niveaux, et trois gradins sur deux niveaux, également, qui entourent un terrain synthétique.

Les joueurs de l’Ajesaia, notamment, vivier de talent et dont sont issus quelques-uns des tauliers des Barea y ont pu démontrer leur aisance technique en surclassant le Club M de Mananara Nord sur un score de 6 buts à 1. Cette rencontre comptant pour une journée de la Pro-league, le championnat national a servi de match inaugural de nouveau stade de Barikadimy, sous le regard de vingt mille spectateurs en ébullition.

Il est probable que le prochain grand stade ayant fait peau neuve à ouvrir ses portes, soit celui d’Ambalavola, à Antsiranana. Le stade municipal de Mahamasina est, pour l’instant, le grand absent de la liste des stades à réhabiliter. Au même titre que le Maracana, au Brésil, ou Wembley, en Angleterre, Mahamasina, est le temple emblématique du football malgache. Les plus belles pages du foot national y ont été écrites par plusieurs légendes locales de ce sport.

À commencer par sa pelouse, en passant par les tribunes et les gradins, jusqu’aux vestiaires et les infrastructures sanitaires, ainsi que les conditions de sécurité à l’entrée, tout y est à refaire. Sans la clémence de la Confédération africaine de football (CAF), le match de l’équipe nationale contre l’Éthiopie, le 16 septembre, se serait joué ailleurs.

Dans une publication sur sa page Facebook, le 21 novembre, Nicolas Dupuis, entraineur national, a requis « une réfection totale », du stade de Mahamasina.

« Je tiens à dire au nom des Barea, qu’il est tout de même temps de refaire totalement le stade de Mahamasina. La priorité à la pelouse, car nos joueurs sont plus à l’aise sur un bon terrain, mais sans oublier l’enceinte dans sa globalité. Nos supporters ont besoin de sécurité, de confort, ils le méritent », a publié le sélectionneur national. La sécurité, l’accessibilité et les commodités des supporters, mais aussi, la performance des joueurs sont en jeux dans « la réfection totale », du stade de Mahamasina.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), et la coupe du monde 2022, sont dans la ligne de mire de l’équipe nationale. Avant, il faudra performer dans les matchs éliminatoires. La prochaine échéance, à domicile, sera en septembre 2020.

Le président Rajoelina a annoncé la mise en marche de ce projet, lors de la cérémonie d’accueil des Barea à leur retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en juillet. Outre la mise aux normes, il a indiqué que la capacité du stade sera doublée. Un projet qui se heurte, toutefois, au véto des autorités municipales, jusqu’ici.