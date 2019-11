Dôme RTA – Nanja fait revivre les années tendres

Au Dôme RTA, le public a vibré aux rythmes des années 60, 70, 80, avec une animation bien calibrée par Nanja. La soirée a marqué les vingt-cinq ans de carrière de l’animateur.

Un voyage en musique dans le temps. Avec le « jean » comme code vestimentaire et une ambiance musicale traversant les cinquante dernières années, la soirée « Les années tendres » au Dôme RTA le vendredi 22 novembre soir, avec Nanj’Animation a réjoui l’assistance. Ce rendez-vous célèbre les vingt-cinq ans de carrière couronnée de succès de Nanja Razakamanana

Le Dôme adopte un style romantique et convivial pour cette occasion spéciale concoctée par Nanja, pour les intimes. Une équipe bien rôdée en organisation s’active. Un coin photo disposé près de l’entrée permet de se poser en compagnie de Nanja en pleine forme. En entrant, les invités n’ont pas manqué l’occasion pour un précieux souvenir avec ce talentueux animateur et créateur d’ambiance. Entouré de sa famille et de ses compagnons de scène, il affiche un dynamisme sans égal pour introduire chaque morceau joué par Lilie, Rolly, Ony de Zandry Gasy, Mbolatiana. Mika, et Tojo Manou. Il est parfaitement à l’aise au micro pour apporter sa touche d’humour bien à lui.

La voix douce de Mbolatiana ouvre l’animation avec quelques morceaux romantiques des années 60, accompagnée par l’équipe de musiciens. Et le voyage dans le temps en chanson commence dans l’allégresse. Il traverse les années, mélange les styles, crée la nostalgie, évoque les bons souvenirs du passé, et traverse les frontières. Un répertoire bien choisi et joliment interprété par une équipe passionnée. Un medley de Kaiamba transporte l’assistance dans les différentes régions de Madagascar. Les chansons incontournables d’Elton John, de Bee Gees, de The Eagles, de Rambao, de Mahaleo, de Lôlô sy ny Tariny, de Cindy Lauper, de Patrick Bruel, de Whitney Houston, et bien d’autres réchauffent le cœur d’un public conquis. Et « Viens danser » de Gilbert Montagné interprété par Nanja en personne entraîne tout le monde vers la piste de danse.

Souvenir et cadeaux

Difficile de rester sur place. Tout le monde s’éclate à cœur joie. «Akory aby» de Feon’Ala merveilleusement chanté par les voix féminine sur scène accentue l’ambiance. La chorégraphie d’ensemble dirigée par Nanja en exécutant « O TchoTcho » de Balita fait monter la température. Le public se trouve agréablement surpris en dansant sur « R to the A » de CJ Lewis et « Love for love » de Robin S.

Après une séquence dynamique, la fille de Nanja a présenté un diaporama de photos résumant la carrière de son père. Un tirage au sort des tickets d’entrée s’en est suivi et a fait des heureux avec les lots offerts par l’établissement Tsiory, et une animation gratuite pour un événement familiale de la part de Nanja. Reconnaissant l’appui précieux de ses partenaires, l’animateur n’a pas manqué de remercier vivement le groupe Prey, NyHavana, Samah Assurance, Royal Spirits.

Et l’ambiance a repris de plus belle. Entre DJ Serge et l’équipe sur scène, l’enchaînement a prouvé leur complicité et leur profession- nalisme pour créer une atmosphère chaleureuse qui s’est prolongée tard dans la nuit. « J’ai passé une bonne soirée. Je me suis bien amusée comme au temps de ma jeunesse », avoue docteur Lolona. Et plusieurs personnes partagent son avis.

Nanja donne déjà rendez-vous le soir du Saint Sylvetre au Carlton à Anosy.