Basketball – Jr NBA : Saint-Michel, Akamasoa et SFX en démonstration

Cinq sites ont abrité ce samedi la deuxième journée du Jr NBA, un tournoi inter-établissements dédié aux jeunes de 13 à 16 ans. Trois établissements scolaires privés ont réalisé un doublé. Les équipes masculine et féminine du collège Saint-Michel ont brillé à domicile.

Dans la conférence Est Central-Pacific, ses garçons, sous le nom des Cavaliers, ont défait largement les Bulls du collège de France d’Ankadilalana sur le score net de 52 à 29 et ses filles ont disposé, elles aussi, du même collège par 30 à 16. Au même site, Akamasoa (Nets) a surclassé le lycée Ambohimirary (Knicks) par 50 à 30 chez les garçons et les filles ont battu dans la souffrance la même école sur le score de 34 à 32. Toujours à Amparibe, les Sixers du LTC Ampefiloha ont dominé les Raptors du Saint Antoine par 60 à 43. Et au Lycée Moderne d’Ampefiloha, comptant pour la phase éliminatoire de la conférence Ouest Pacific, Saint François Xavier a disputé deux matches et ont ravi deux victoires. Son équipe masculine sous le nom des Suns a laminé sur un score fleuve de 76 à 23 les Warriors de l’école Marthe Hervé. Et la formation féminine a, pour sa part, écrasé le même établissement par 89 à 8. Le lycée hôte, LMA a, de son côté, pulvérisé les Clippers du CEG 67ha par 56 à 7 chez les garçons, et les filles se sont inclinées sur un score serré de 28 à 29.

À Ambohimanarina sur le terrain du 6e arrondissement, Childhoods (Rockets) bat l’EPP Antsararay (Spurs) 48 à 44 et la Pépite d’or (Pelikans) s’impose 56 à 50 face aux Rossignols (Mavericks). Après sa victoire en première journée, Ny Sekolintsika Analamahitsy (Blazers) dispose du CEG Analamahitsy (Thunder) par 68 à 57. Dix-neuf matches ont été au programme de la deuxième journée. La troisième est programmée le samedi prochain.