Flux financiers – Recul des investissements directs étrangers

Si les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds s’améliorent, les investissements directs étrangers, IDE, se font plutôt désirer.

2020, l’année de la crise sanitaire ne peut être prise comme référence. N’empêche, des handicaps persistent et des atours sont à faire valoir pour attirer les IDE, la clé de voûte pour gagner la lutte contre la pauvreté grandissante de la population. Les IDE créent des emplois et stimulent les revenus. Les IDE sont plus que nécessaires à l’heure où la relance de l’économie a sonné. Mais leurs valeurs étaient en recul selon les rapports d’un organisme international qui a mené une étude sur le cas de Madagascar. «

Selon le Rapport sur l’investissement dans le monde 2021 de la CNUCED, le pays a reçu 359 millions USD d’entrées d’IDE en 2020, contre 474 millions USD en 2019, en raison de la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19. Le stock d’IDE a atteint 8,3 milliards USD en 2020. Le gouvernement malgache a promulgué diverses réformes, visant notamment à améliorer le climat des affaires, afin d’attirer les investisseurs. Trois réformes se démarquent : la création d’entreprises, l’octroi de permis de construire et le commerce transfrontalier. Cependant, les zones économiques spéciales n’ont pas attiré suffisamment d’investissements durables et de qualité. La France, Maurice, la Chine et les États-Unis restent les principaux investisseurs du pays ».

Cette étude a aussi dévoilé « qu’en 2018, un accord a été signé entre l’Agence malgache de développement économique et de développement des entreprises (AMDP) et le consortium chinois Taihe Century Investments Developments co. Ltd. L’accord porte sur un investissement global de 2,7 milliards USD sur dix ans, ciblant six projets, en particulier dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la lutte contre la pêche illégale, des chantiers navals et des centres de loisirs ». Cet accord explique, en partie, la présence des navires industriels chinois pêchent dans les eaux territoriales de Madagascar, signalés par des images satellitaires il y a quelques mois. Ils agissent ainsi en toute légalité même si le contenu des accords passés entre les deux parties n’a jamais été rendu public.

La CNUCED reconnaît, par contre « qu’aucune loi n’interdit ou ne limite les investissements étrangers dans le pays mais de nombreux obstacles rendent l’investissement difficile. Madagascar possède un potentiel naturel énorme, mais la qualité médiocre et coûteuse des infrastructures, l’accès limité au crédit et aux instruments financiers, ainsi que la définition médiocre des titres de propriété sont autant d’obstacles à l’investissement. L’instabilité politique et la corruption ont bloqué tous les investissements publics et provoqué le départ de nombreux investisseurs. Bien que la loi malgache traite de manière égale les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux, les sociétés étrangères font souvent l’objet de poursuites pénales pour des impôts douteux, des violations du droit du travail ou d’autres motifs »

Avant de remarquer « que la nouvelle administration du président Andry Rajoelina a promis de relancer l’économie et a souligné l’importance d’améliorer le climat des affaires et des investissements, citant la croissance tirée par le secteur privé comme moteur du développement économique futur. Rejetée trois fois par l’Assemblée nationale, une loi sur le recouvrement des avoirs illicites a été adoptée en 2019. Dans le rapport Doing Business 2020 publié par la Banque mondiale, Madagascar se classait toujours au 161ème rang sur 190 économies ».

Depuis, la Banque mondiale a décidé de modifier ce procédé d’évaluation à cause des falsifications des données statistiques de certains pays. Pour aspirer vers eux des IDE.