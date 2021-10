Affaire Albinos Betioky Sud – Le maire de Bezaha sous MD

« Dada Mera », maire de la commune de Bezaha attend son jugement et est placé sous mandat de dépôt depuis samedi. Des enquêtes approfondies sont attendues.

MANANTENA Behaja Faralahy dit Dada Mera, maire en exercice de la commune rurale de Bezaha, district de Betioky Sud, est mis sous mandat de dépôt avec cinq autres individus. Ils sont passés en instruction auprès du tribunal de Toliara samedi dans la matinée, laquelle a donc abouti à une mise en mandat de dépôt des présumés coupables dans l’affaire de kidnapping et de tentative de commercialisation d’un enfant albinos de 12 ans à Betioky Sud.

Leur déferrement aurait dû avoir lieu, il y a déjà une semaine mais retardé « pour les besoins de la procédure » apprend-on de source auprès de la justice. Le tribunal a été quadrillé par les forces de l’ordre samedi dernier en raison de crainte de débordement. Des partisans du maire de Bezaha sont venus à Toliara le soutenir. Ils ont déjà effectué une manifestation en début de la semai ne dernière à Bezaha pour démontrer leur mécontentement dans la poursuite du maire dans l’affaire, car d’après eux, « Dada Mera a plutôt aidé à retrouver l’enfant mais ne l’a pas kidnappé ». Deux maires, amis du maire de Bezaha, envisagent ce jour de tenir une autre manifestation pour contester sa mise en mandat de dépôt.

Enquêtes poussées

Demain, des témoins ainsi que la famille de la victime seront encore entendus par le tribunal. L’enfant a été enlevé le 6 septembre dernier et a été retrouvé dix jours plus tard dans des circonstances douteuses mettant en cause l’implication du maire dans la démarche.

Un acheteur attendait l’enfant à Fotadrevo, district d’Ampanihy et aurait été prêt à l’acheter à 500 millions ariary. Le maire de Bezaha est très connu dans le district de Betioky car a déjà été président régional du pacte Dinabe en 2015. A la fin de son mandat, il a été élu président du Dinabe du district de Betioky. Bien que son mandat ait expiré depuis près de deux ans, de nouvelles élections n’ont pas pu se tenir pour ce district. Ayant ainsi les bras très longs, le maire a toujours pu échapper à des affaires louches dans lesquelles son nom a été associé.

Il a été réélu maire bien qu’il soit presque absent de son bureau de Bezaha. « Nous espérons une justice équitable dans cette affaire. Et nous espérons également que des enquêtes très poussées permettront de déterminer les réelles raisons de ces kidnappings d’enfants albinos. Pour que la sécurité règne enfin dans notre district » réagit Retata, un notable de la région.