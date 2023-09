TSIROANOMANDIDY – Trois suspects tombent sous les balles

Soupçonnés de tentative de rapt et de vol, trois individus ont été tués, vendredi soir, à Marolaona-Tsiroanomandidy. D’après la gendarmerie, ils voulaient kidnapper des collégiens qui rentraient de l’école. Ils les poursuivaient sur le pont de Manaofoana-Marolaona, vers 17 heures. Les élèves ont pris la fuite et ont alerté les villageois. Entre-temps, les quidams essayaient encore de voler l’adjoint du chef fokontany qu’ils croisaient. Leur cible s’est défendue et a pris la fuite après. Le « fokonolona » et des militaires du Bataillon d’infanterie de Tsiroanomandidy ont procédé à l’arrestation des suspects. Ceux-ci leur ont résisté et jeté des pierres. Les soldats ont alors ouvert le feu pour les maîtriser. Aucun d’eux n’a survécu en recevant les projectiles, selon nos informations. Leur sac a été fouillé par les gendarmes venus les constater. Du miel dans une bouteille en plastique, une Carte d’identité nationale, un permis de conduire et une amulette y ont été trouvés. Des sources civiles rapportent que les défunts avaient, depuis deux semaines, cherché à enlever une ou des personnes à Marolaona.