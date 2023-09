TENNIS – Deux circuits ITF Juniors à Antananarivo au mois d’octobre

Après les deux essais réussis de l’année dernière, la Fédération malgache de tennis (FMT) rempile cette année en organisant deux circuits ITF juniors dont l’un se jouera du 2 au 6 octobre et, l’autre, du 9 au 13 octobre, au COT ou Club olympique de Tananarive, à Ilafy. Chez les garçons, dix pays dont l’Inde, la France, l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Australie, la Bulgarie, l’Egypte, la Pologne, le Canada et le pays hôte, Madagascar, sont en lice. Le fait marquant de ces circuits est que pour le premier, le champion de l’année dernière l’Egyptien Elkarmoty Ahmed ne sera pas de la partie sauf changement de dernière minute. Six garçons défendront la couleur malgache durant le premier circuit ITF juniors dont Mirija Andriantefihasina, Tefy Ranja Rabarijaona, Hasina Mathieu Ranaivo, Idealy Fandresena et Noah Raveloarijaona. Quant à Tsiry Rabetrano, il concourra sous la bannière française. Par rapport à ses compatriotes, Mirija Andriantefihasina est le mieux loti en expériences et il pourra aller titiller la concurrence par rapport aux autres garçons des autre pays dont l’indien Kurik Rajini est le mieux classé avec son rang de 1140e mondial juniors. Mirija Andriantefihasina vient de montrer au Maroc durant le championnat d’Afrique U14 et au master de Maroc ses potentiels.

Potentiels

Chez les filles, elles sont au nombre de treize issues de huit pays dont Madagascar le pays hôte, la Grande Bretagne, l’Inde, la Norvège, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique et la France. Madagascar sera représenté par quatre filles notamment Elisoa Andriantefihasina, Ravaka Noémie Ramanan- toanina, Aina Harisoa Imana Randrianasolo et Soa Ainatia Andriamaniraka. Deux noms malgaches concourront sous la bannière française à savoir Iriela Rajaobelina et Noemie Raoelina. Par rapport au classement juniors, Iriela Rajaobelina, France, et la Britannique Daisy Clifford, déjà présentes à Madagascar l’année dernière sont les mieux classées, respectivement 1043e mondial et 1264e. Quant à la malgache la mieux classée, Elisoa Andriantefihasina se positionne en 2032e mondial. Ravaka Noémie Ramanan- toanina essaiera de faire mieux que l’année dernière aux circuits ITF juniors d’Antananarivo cette année.