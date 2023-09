Tempête politique

Si on dit que Madagascar est un cas à part, c’est parce que, bien que n’ayant pas connu les affres de la guerre civile, on a quand même été poussé dans les abysses de l’extrême pauvreté. Si le fléau destructeur ne nous a pas atteints, c’est qu’il est demeuré en puissance dans les cœurs où bouillonne la mer terrible de la politique qui peut toujours se déchaîner quand elle est excitée. Et en ce moment s’annonce une tempête qui, on l’espère, ne tiendra pas ses promesses même si la météo politique semble déjà vouloir annoncer un mauvais temps, les intempéries qui couvent en permanence dans les esprits fanatiques sur lesquels reposent une part considérable des voix qui s’exprimeront lors des élections décisives de novembre.

Dans notre vie quotidienne, la sagesse consiste à éviter d’allumer la poudre en esquivant le sujet brûlant de la politique qui cause, immanquablement, les échanges virulents une fois les gardes tombées et l’explosion amorcée par une simple évocation. Pendant les cinq ans qui séparent deux échéances électorales, les passions ont été refoulées avec plus ou moins de succès. Mais quand s’approche la date fatidique de ce qui est, pour beaucoup, un grand dilemme, ce qui est resté couvé, ponctué de manifestations sporadiques sur les réseaux sociaux, s’exacerbe. Les réseaux sociaux redeviendront les arènes de luttes verbales où s’échangent, avec une violente véhé­mence, les commentaires de l’animosité qui fait flamber les paroles engendrées par le fanatisme. Et c’est quand on a l’esprit accaparé par un dogmatisme, comme celui que peut inoculer une personnalité politique idolâtrée, que la force des amitiés, amours ou liens familiaux est mise à l’épreuve.

C’est durant cette période chaude qu’on peut le mieux tester la solidité de nos relations et ce n’est pas tout le monde qui peut y réussir et rejoindre Roméo et Juliette qui, au-delà du fanatisme qui a opposé Montaigu et Capulet, ont construit une histoire d’amour qui leur a survécu. Tant d’ « amitiés » virtuelles ont déjà été brisées à cause de la politique, dont l’intrusion a raccourci un nombre considérable de listes d’« amis », amputées par l’ouragan du fanatisme politique. La guerre qui fait rage sur le terrain politique affecte les cœurs dont les pulsations sont rythmées par la cacophonie des présidentielles. Et comme on est gouverné par les élans du cœur, on rajoute encore des décibels pour apporter notre part dans l’amplification de ces bruits qui peuvent tuer les relations sociales.