TAEKWONDO – Franck Rakotomanana met les points sur les «i»

Objectivité oblige. Le président de ligue d’Analamanga de taekwondo, Franck Tiana Rakotomanana sort de son silence et a tenu une conférence de presse samedi. Il a fait un bref bilan des Jeux des îles et a évoqué la réalité sur le taekwondo malgache en général. Il y a quelques jours, le président de la fédération, Christian Ramanantsoa qui est déjà retourné à l’étranger après les Jeux des îles, a apporté des éclairages et a répondu aux critiques publiées par un technicien sur les réseaux sociaux. Le président d’Analamanga a d’abord félicité les acteurs de la réussite aux JIOI et a par la suite critiqué le népotisme dans la désignation de certains porte-fanions du pays «dont entre autres, dans la catégorie des -46kg fille qu’est la fille d’un dirigeant au sein de la fédération alors qu’il y a des meilleures qu’elle». Le choix a été fait normalement par le staff technique. «On ne devrait plus poursuivre cette pratique pour qu’on puisse avoir de meilleurs résultats surtout pour les prochaines participations dont prochainement le championnat d’Afrique, les 11 et 12 novembre», souligne Franck Rakotomanana. Ce dernier a aussi rappelé le choix de nos deux représentants aux mondiaux universitaires en Chine dont l’un a été le fils du Directeur technique national.

Ce dernier a déjà apporté des arguments et principaux critères, «des universitaires en possession de passeport vu le temps qu’il reste avant le départ». Et l’un des points évoqués par le patron d’Analamanga a été l’élection fédérale. «Le mandat de l’équipe actuelle a pris fin en avril. Certes, la faire après les Jeux des îles est logique mais pourquoi la repousser au mois de janvier après l’élection présidentielle, alors que la Fédération de volleyball a fait la sienne il y a quelques semaines et celle du football en octobre, à qui l’intérêt», précise-t-il. Ce dernier a fait aussi une remarque sur le quota, le nombre de voix comme le nombre de représentants au championnat national, «Analamanga devait avoir plus de représentants vu qu’elle compte beaucoup plus de clubs, seize en tout, et cinq sections contrairement à d’autres ligues qui n’ont qu’un seul ou deux clubs». Il a aussi critiqué la mise à l’écart et la non-considération de quelques ligues dont Vakinankaratra, Haute-Matsiatra, … durant ce mandat et surtout à la veille de l’élection.