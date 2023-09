SLAM NATIONAL – Départ sur les chapeaux de roue

Le Slam national entame sa 14e édition, avec une cérémonie de lancement exceptionnelle qui s’est tenue avant-hier à l’Alliance française Andava­mamba. Cet événement a réuni les talents poétiques de dix régions, dont Antananarivo, Antsirabe, Antalaha, Fianaran­tsoa, Antsiranana, Mahajanga, Sambava, Toamasina, Tolagnaro et Toliara. Les deux représentants de chaque région ont brillé sur scène en offrant des performances de slam au grand public. « Le concours se déroulera en deux étapes cruciales. Ce mardi, les candidats se mesureront lors du premier tour, suivi de près par le deuxième tour jeudi. Les notes de ces tours détermineront les finalistes qui se disputeront le titre lors de la grande finale prévue pour le 30 septembre. Le lauréat de cette édition aura l’incroyable opportunité de représenter Madagascar lors du championnat mondial de slam à Paris, une perspective qui suscite une grande excitation parmi les participants », souligne Misstik Rajoelison, l’organisatrice de l’événement. Tous les candidats se sont préparés avec diligence, peaufinant leurs textes et perfectionnant leur technique sur scène. « J’ai préparé des textes pour des concours depuis longtemps, même sans savoir que je participerai un jour à un événement aussi prestigieux. Je suis nerveux car mes adversaires sont tous très talentueux », confie Tracks, le représentant de Tolagnaro. Cette 14e édition célèbre la diversité à travers la poésie et met en compétition des talents venant de toutes les régions du pays. Ce concours est bien plus qu’une compétition, il représente un partage de talents, de performances et de cultures. Les participants célèbrent la richesse de la diversité sur scène.