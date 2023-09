SANTÉ – Les jeux de société peuvent réduire le risque d’Alzheimer

La pratique de jeux de société peut réduire le risque d’Alzheimer. Cette maladie peut atteindre des personnes de tout âge.

Jouer pour diminuer les risques de la maladie dégénérative. Ces conseils ont été prodigués à tout le monde pour réduire les risques de la maladie d’Alzheimer. «Les jeux de société peuvent diminuer les risques de cette maladie. Cela peut se faire en groupe. On peut faire des activités en utilisant le cerveau avec habilité», explique Muriel Rason, la présidente de l’association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, à Mahazoarivo. Une séance de jeux de société a été organisée auprès de cette association dans le but d’aider tout le monde à se surpasser et à prévenir la maladie. Près de 50 personnes de tout âge y sont assisté. Les jeux étaient destinés à tout le monde, surtout aux personnes âgées pour les aider à mieux utiliser leur cerveau. En effet, la maladie d’Alzheimer affecte plus particulièrement le cerveau. Pour prévenir la maladie, il faut donc exercer des activités pour stimuler le cerveau. Il y a par exemple des jeux de mémoire, des jeux de tactiques mais aussi des jeux de stratégie comme le fanorona, le puzzle, le katro et le domino. Des jeux dans le but de faire travailler le cerveau. Armand Rakotoarivelo est atteint de cette maladie mais pratiquer les jeux de société avec les membres de l’association ainsi que sa famille a permis de l’aider à affronter sa maladie.

Bienfaits

«On nous a conseillé des jeux et des activités, mais nous trouvons que les jeux de société pratiqués en famille peut l’aider grandement. Il a déjà essayé de prendre les scores lorsque nous jouons au domino. C’est déjà du positif», se réjouit Mihanta, sa fille. Les personnes âgées sont nombreuses à participer à ces séances de jeux de société. Ces activités les aident à retravailler leur mental pour diminuer l’état de la maladie chez eux. Le partage de la joie en jouant, les efforts de ceux qui sont atteints de la maladie et qui réussissent à se surpasser, toutes les discussions, ce sont tous ces bienfaits que les patients et leurs proches tirent de la pratique des jeux de société.

Ces progrès à petits pas mais qui sont très importants pour la qualité de vie des malades et de leurs proches. La communication et la relation des malades avec la famille ainsi que la société sont un facteur pour frei ner les effets de la maladie. Les rencontres sont très importantes pour les malades parce qu’elles leur permettent la discussion. «Nous conseillons toujours à tout le monde de jouer en groupe pour le partage. C’est important autant pour les malades que les autres», conseille la présidente. L’association reçoit les personnes et les aide avec différentes activités pour stimuler le cerveau. À part le travail du cerveau, le travail du corps et des muscles est aussi une pratique en plus. L’association offre cela aussi pour ses membres.