RUGBY – Ford Madagascar et Tibu à la rescousse des enfants défavorisés d’Antananarivo

Le stade Makis Andohatapenaka a été le terrain choisi par Materauto, par l’intermédiaire de Ford Madagascar, de Tibu Summer Camp de Maroc, de Malagasy Rugby pour réunir des jeunes filles et garçons autour du rugby, samedi dernier. Par rapport au calendrier de rugby mondial qui coïncide avec la coupe du monde qui se déroule actuellement en France, les organisateurs de l’événement voulaient faire bénéficier aux jeunes issus des milieux défavorisés l’expérience en rugby pour mieux les éduquer. Frédéric Schaffner, le directeur général de Materauto, a expliqué que « nous avons utilisé le sport comme vecteur de croissance et de développement pour concevoir des solutions sociales dans le domaine de l’éducation et de l’inclusion socio-économique de ces jeunes. Nous avons choisi une centaine d’élèves issus de plusieurs écoles appuyées par vingt animateurs ». Quant à Tibu Africa, il porte une vision ambitieuse de l’éducation, une inclusion sociale des jeunes par le sport. Tibu Africa a pour objectif d’accroître son impact social et de tabler sur le soutien et les compétences des acteurs publics et privés, et faire du sport un vrai catalyseur d’opportunités et de création de richesse socio-économique… Durant l’événement du samedi, plusieurs lots, comme des ballons et des matériels didactiques, entre autres, ont été offerts aux centaines de jeunes qui n’ont pas caché leur joie, car après tant d’efforts sur le terrain, des journées de détente suivies de petits repas ont été organisées.