PROCESSUS ÉLECTORAL – Les Pro-Rajoelina contre toute destabilisation

Le club des supporters de Andry Nirina Rajoelina (CS-ANR) a fait une déclaration hier à l’Arena Ivandry pour réitérer son soutien au processus électoral et à la candidature du président sortant pour la course à la magistrature suprême, le 9 novembre prochain. Le CS-ANR dénonce dans ladite déclaration les tentatives de déstabilisations politiques perpétrées par certains politiciens malveillants et se positionne contre une éventuelle transition. Pour l’association, l’élection est la seule voie possible pour éviter une crise. Selon ce club des supporters, Andry Rajoelina a fait le travail pendant son premier mandat et qu’il a la confiance de la communauté internationale vu la signature de projets d’envergure comme la première autoroute de Madagascar qui est en ce moment en début du chantier, la réhabilitation de plusieurs Routes nationales comme la RN 44 qui relie la capitale à Ambatondrazaka et les grands projets de construction d’infrastructures énergétiques comme la centrale de Volobe. Le CS-ANR invite les candidats à la présidentielle de ne pas aller à la dérive ou de créer des campagnes de déstabilisation mais être plutôt des facteurs d’apaisement pour le bien-fondé du processus électoral. L’association fait un appel au calme vis-à-vis du peuple et demande aux Malgaches d’attendre paisiblement la date du scrutin et ne pas se laisser influencer par les déstabilisations de certains personnages politiques.