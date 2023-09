INDRI lance un appel pressant pour prévenir les feux de forêts

Des feux se sont déclarés récemment à Ankarafantsika et Marohogo. Pour éviter de revivre les tragédies de l’année dernière, où beaucoup de sites de reboisement, aires protégées et forêts ont été dévorés par les flammes, l’organisation INDRI (Initiative pour le développement, la restauration écologique et l’innovation) lance un appel très important à tous d’agir chacun à son niveau. C’est une tâche commune à laquelle tout le monde est responsable dans la prévention des risques de feux. À commencer par les communautés locales, la conscientisation est très sollicitée pour ce faire. Le numéro vert 955 est aussi une alternative au cas où des feux se déclarent.