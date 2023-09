FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS D2 – KFCA, 3FB, FC JM et FC Inate filent en final 4

Dernière ligne droite. Les quatre clubs qui ont validé leur ticket pour la poule des As sont connus après la cinquième et dernière journée de la deuxième phase de la Ligue des champions nationale 2. KFCA de Diana, crédité de 11 points et 3FB d’Alaotra-Mangoro avec 9 points, terminent respectivement premier et deuxième à Mahajanga. FC JM d’Androy (13 points) et FC Inate de Vakinankaratra (12 points) sont, quant à eux, les heureux qualifiés à Antsirabe. KFCA a effectué un parcours sans faute de trois victoires et deux matchs nuls dans son groupe. Le club de Diana a défait par 2 buts à rien, hier au stade Rabemananjara, l’Espoir de Betsiboka. Son dauphin, 3FB, a lui aussi réalisé un parcours sans faille. La formation d’Ambatondrazaka a enregistré deux victoires et trois nuls. Le club a laminé hier par 6 buts à 1 l’AS 3A d’Amoron’i Mania. Imbattable avec quatre victoires et un match nul sur cinq matchs disputés, FC JM d’Androy finit en pole position à Antsirabe. L’équipe d’Androy a écrasé, hier à Antsirabe, sur un score fleuve de 9 buts à 2 le FC JSA Level d’Ihorombe.

Deux tickets en jeu

Le FC Inate de Vakinankaratra a assuré de son côté la seconde place à domicile, en s’imposant sèchement contre GJFC d’Atsimo-Andrefana, sur le score net de 7 à 3. Ces quatre clubs, les deux mieux classés des deux sites, sont ainsi qualifiés pour la dernière étape du cham-pionnat de Madagascar deuxième division nationale. La date prévue pour la poule des As a initialement été fixée du 4 au 8 octobre, dans la capitale, sauf changement, en raison de la tenue des élections présidentielle et des membres du Comité exécutif de la Fédération malgache de football, programmées le 14 octobre. Les deux meilleures équipes, c’est-à-dire les finalistes de ce Final four, intègreront la cour des grands et disputeront la prochaine saison de l’Orange Pro League, le championnat national des clubs D1 élite.