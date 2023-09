ÉDUCATION – Tracas des parents en période de propagande

Certains parents sont soucieux des troubles que les périodes de propagande et des élections pourraient avoir sur l’enseignement et les infrastructures de certains établissements. Comme les salles de classe des écoles publiques qui seront bloquées lors des dates de scrutin, l’enseignement y sera suspendu. Les périodes de propagande pourraient troubler également la concentration des enfants et étudiants. « Comment devrions-nous tenir durant la période de l’élection? Comment peut-on avoir l’assurance que les élections ne perturberont pas les élèves alors que certains établissements seront occupés pendant cette période ?», se demandent les parents. Une solution devrait être appliquée par la Circonscription Scolaire (CISCO) suggèrent des parents. « Une session de rattrapage sera mise en place pour combler les éventuelles lacunes que ce grand événement peut créer. Rien à craindre, les programmes sortiront ultérieurement», explique le chef CISCO d’Antananarivo Ville, Lalaina Ramanatony.

La date de l’élection est prévue pour ce 9 novembre prochain et la période de propagande commencera dès ce 9 octobre prochain. Les éventuels troubles et les manifestations commenceront également dans quelques jours mais l’enseignement ne devrait pas être perturbé. Pour que cette période soit sereine dans le milieu de l’enseignement, les forces de l’ordre ont également des responsabilités cruciales. La période de propagande est plus agitée dans la ville d’Antananarivo et un peu dans les grandes villes. Les forces de l’ordre sont sollicitées à assurer le calme, cette période étant propice à des troubles qui peuvent avoir des répercussions sur les activités quotidiennes des habitants. «Il faut assurer globalement la sécurité et le calme près des établissements scolaires publics et privés. Cette tâche revient aux forces de l’ordre», réaffirme le chef CISCO.