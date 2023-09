DISTINGUISHED GENTLEMAN’S DRIVE 2023 – Les fonds collectés doublés

Franc succès. Les fonds collectés lors la troisième édition du Distinguished Gentleman’s Drive se sont élevés à 1 200 dollars. C’est le double des 600 dollars collectés lors de la précédente édition. L’organisateur a réuni 100 dollars lors de l’édition inaugurale. Ces fonds seront destinés à la lutte contre le cancer de la prostate. «Madagascar est classé 27e sur les deux cents pays organisateurs de cet événement en termes du montant des fonds collectés», a fait remarquer Gregory Rabeson, de l’Iconic.mg, organisateur de DGD. «Les fonds sont transférés directement à l’association Movember initiatrice de l’événement, au moment de l’inscription en ligne», explique le responsable. Soixante-dix propriétaires de voitures anciennes sorties avant 1980, ont participé à la parade sur une distance de 30km à travers la ville des Mille, d’Analakely, en passant par Andraharo, Ankorondrano, Marais Massay, Ambondrona, Antaninarenina, pour arriver à Antsahavola, sous les cocotiers. «Nous proposons à chaque édition un nouveau tracé dans le but de faire découvrir différents patrimoines touristiques de la capitale», souligne le numéro un de l’organisation. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandranto, a participé à l’événement pour la deuxième fois après celle en 2022. «C’est une lutte commune contre le cancer de la prostate, pour nous les passionnés des voitures anciennes ou vintage. J’ai conduit un Land Rover 1988 l’an passé et cette fois un Jeep Willys essence 1944, une voiture utilisée durant la guerre mondiale», confie le propriétaire. «Tout est encore d’origine. Je l’ai achetée à Toliara il y a trois ans. L’entretien n’est pas facile. Je la conduis de temps en temps quand il n’y a pas d’embouteillage», poursuit-il. Plusieurs grandes marques y ont été représentées dont la Citroën avec les tractions, les 2CV et les DS21, la Volkswagen, la Peugeot avec les 404 et 204, Renault, Mercedes, BMW, Fiat, … pour ne citer qu’elles.