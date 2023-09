COURSE POUR LA PAIX – Le Centre Arrupe appelle à la stabilité

Un appel destiné à tout le monde. Le centre Arrupe Madagascar appelle tout un chacun à préserver la paix par le biais d’une course pour la paix. Ce centre a organisé une course pour sensibiliser tout le monde à maintenir la stabilité surtout à l’approche de la période électorale. Près de quatre cent cinquante personnes, jeunes et adultes, ont été vêtues d’une tenue blanche lors de cette course. Allant d’Analamahitsy jusqu’à Antanimena. La course était destinée à promouvoir la stabilité quotidienne. Les participants ont chacun porté un message pour la paix, écrit au-dessus de leur tenue blanche. Parmi ces écrits figure l’appel à la paix, la fraternité et l’amour. Ces sensibilisations sont dans l’objectif d’arriver à attirer un large public pour cette cause. Le centre Arrupe est connu en tant que vecteur de la paix dans tout Mada­gascar grâce à ses activités pour le respect de la justice. «Nous appelons également tout le monde à maintenir cette stabilité sociale surtout en période d’élection où l’agitation pourrait se généraliser. Nous lançons des appels au respect de la loi ainsi qu’au respect de chacun pour arriver à cet objectif», explique Rijalalaina Raderandraibe, le chargé de programme auprès du centre Arrupe Madagascar. Ce centre va également suivre de près la période électorale afin de s’assurer du maintien de la justice et de la paix durant ce grand moment que le pays va traverser. La période électorale a, à peine, commencé que les manifestations commencent déjà à se présenter. Le grand objectif à long terme de ce centre sera d’assurer la tranquillité de tout le monde durant cette période et dans la suite de l’élection.