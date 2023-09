CHAMBRE DE COMMERCE – Un nouveau président à la FCCIM

La Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Madagascar a désormais un nouveau patron ainsi qu’une nouvelle équipe dirigeante. Laou-Po Wing Wilfrid dirigera cet établissement pendant deux ans.

Nouvel élan pour la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Madagascar (FCCIM) qui change de tête. C’est au cours de la semaine passée, mercredi, pour être plus précis, que les élections se sont terminées et à l’issue desquelles Laou-Po Wing Wilfrid a été élu président, succédant ainsi à Viviane Dewa, à la tête de l’établisse­ment depuis plusieurs années. La cérémonie de passation de service entre l’ancienne et la nouvelle équipe (à savoir les membres de bureau), ainsi qu’entre le président sortant et son supplé­ant, s’est déroulée, ven­dredi, au siège de la FCCIM à Antanimena. Le président entrant de la FCCIM n’est pas novice dans les affaires de l’administration de cet établissement. Avant d’être conduit à sa place, l’homme était déjà au poste de vice-président de la Fédération. Avec ce poste, tenu précédemment aux côtés de l’équipe sortante pendant au moins deux années, sa politique tend vers la continuité de ce qui a déjà été entrepris, entre autres, maintenir la coordination entre toutes les chambres de commerce mais aussi s’activer à promouvoir le développement industriel, par le biais de l’intégration. « J’ai déjà été vice-président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Madagascar, j’ai pu entrevoir les lacunes et les erreurs passées. On est déjà sur une bonne lancée, il est de notre devoir de renforcer et d’assurer la continuité des actions déjà entreprises ainsi que la dynamique déjà en place au sein des Chambres de commerce et d’industrie de la Grande île », indique Laou-Po Wing Wilfrid, faisant allusion à ses états de services et à sa volonté. Une mission, confirmée par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) qui estime que « La FCCIM est un des leviers du développement du secteur privé mais aussi du développement économique ».

Attributions

Le nouveau patron de la FCCIM va être à la tête de l’établissement pour un mandat de deux ans renouvelable. Laou-Po Wing Wilfrid est un économiste-financier de formation qui, en plus d’avoir déjà été au poste de vice-président de cet établissement public à caractère professionnel, est aussi à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antsiranana. Nombreuses sont les attributions de la FCCIM. Entre autres, constituer une passerelle entre les Chambres de commerce et les pouvoirs publics ou d’autres organismes. Ou encore « Coordonner les activités des Chambres de commerce et d’industrie et harmoniser leurs actions avec les objectifs nationaux de développement ». La liste est longue et les tâches sont ardues.