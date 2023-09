CARAVANE HUMANITAIRE – Deux mille bénéficiaires dans la région Anosy

Le Lions Clubs organisera une caravane humanitaire pour le sud de Madagascar à partir de ce 29 septembre. Une communication a été faite ce samedi dans ce cadre. «Pour le moment, on compte jusqu’à près de deux mille personnes bénéficiaires de cette grande activité dans la région Anosy. En plus de cette région, les activités commenceront dans le district d’Ambatolampy suivi par celui d’Antsirabe et ainsi de suite vers le sud», explique Mbeloanivo Rakotovololo­mahefa, le président du Lions Club région 3. Les activités se concentreront sur les appuis humanitaires de tous les endroits à visiter. Un dépistage de diabète est au programme avec une distribution de vivres pour les nécessiteux. Une session de construction de puits dans la région sud de Madagascar figure aussi parmi les rendez-vous de cette organisation. Les lions seront accompagnés de leur gouverneur Roland Bergicourt de Maurice pour cette activité humanitaire. La construction de ces puits entre dans le cadre du programme «l’eau, c’est la vie» de leur gouverneur. «Des puits suivant les normes de la qualité requise sont à construire. Le but est d’aider les habitants de cette partie à pratiquer l’agriculture et aussi à les aider pour leur élevage. Des activités importantes pour être autosuffisants en alimentation», selon encore le président. Le Lions Club sera appuyé par les communautés locales ainsi que la Banque Alimentaire Mondiale pour la distribution de ces vivres.