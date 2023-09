BEATBOX – D’incroyables talents se révèlent

Les résultats de la finale de la 5e édition de Beatbox Battle Madagascar ont été annoncés au CGM Analakely, hier, en présence de Do B Rasolofoarison, champion du monde.

Hier, au Cercle Germano-Malgache Analakely, le rideau est tombé sur la finale époustouflante du Beatbox Battle Madagascar. Cette compétition passionnante a été divisée en trois catégories captivantes, chacune révélant des talents exceptionnels. Dans la catégorie solo, la couronne de champion de Madagascar a été brillamment décrochée par Kelly West, originaire de Mahajanga. Sa performance incroyable lui a valu le premier prix de 200 000 ariary. Ratom d’Antananarivo s’est hissé à la deuxième place, suivi de près par J-Ann de Tana, qui a pris la troisième place, démontrant ainsi la richesse du talent malgache dans cette discipline. La catégorie Tag team a été tout aussi exaltante, avec 2Bns Tana décrochant le prestigieux titre de champion de Madagascar. Leur prestation exceptionnelle a été récompensée par un micro spécial pour le beatbox, offert par Do B Rasolofoniaina, champion du monde en Vocal Scratch et organisateur de la compétition. Dj Tana a décroché la deuxième place, tandis que 50 Nf de Tana a pris la troisième place, témoignant de la compétitivité de cette catégorie.

Une aubaine

Enfin, dans la catégorie Improv Battle, qui combine le beatbox et l’instrumental, Leo a émergé comme le vainqueur incontesté. Sa performance fusionnant ces deux aspects a conquis le cœur du jury et du public. « L’arrangement, de la complexité et de l’exécution dans les performances des candidats sont les éléments clés pour cette finale. La voie à de nouvelles opportunités est en vue, en annonçant que les gagnants de cette compétition auront la chance de représenter Madagascar au championnat du monde prochain, qui est désormais accessible à tous les pays », souligne Do B. Le jury de cette compétition était composé des quatre champions de Madagascar des éditions précédentes, ainsi que d’un musicien émérite et Do B. De plus, deux champions du monde et champion d’Allemagne, Alex et Madox, ont joué un rôle essentiel en tant que jury en ligne, garantissant ainsi l’intégrité du concours. Cette 5e édition de Beatbox Battle Madagascar a été un véritable triomphe de la créativité et du talent, confirmant la place de Madagascar sur la scène internationale du beatbox.