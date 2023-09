BASKETBALL- REGIONAL YOUTH CAMP DE MALI – A’Ranty figure dans All-Star Five

Sur les 45 jeunes garçons issus de 30 pays qui ont fait le déplacement à Bamako, Mali, pour le FIBA « Regional Youth Camp » qui s’est joué du 20 au 22 septembre, le jeune basketteur malgache A’Ranty Harinosy Rasetriarivony a su tirer son épingle du jeu en se faisant remarquer par les recruteurs internationaux qui ont fait le déplacement à Mali. Durant les trois jours de compétition, le jeune malgache a montré tout son talent. Par la même occasion, il est élu dans le top 5 des meilleurs avenirs, en figurant dans « All-Star Five». Issu du club JCBA Analamanga, A’Ranty Harinosy Rasetriarivony a porté haut encore une fois non seulement l’honneur du basketball malgache mais aussi le nom de son club formateur. Avec de l’abnégation et de persévérance, cette distinction de figurer dans le top 5 de « All-Star Five » constitue déjà un atout dans la manche du jeune basketteur malgache. La Fédération malgache de basketball (FMBB) ne minimise pas la formation des jeunes avenirs du basketball malgache. Après le FIBA « Regional Youth Camp » pour les garçons, Christiane Jaofera Minaoharisoa, en tant que coach du Club BCF Atsimo-Atsinanana, dirigera deux filles, en la personne de Theodora Voahangy Estelle Rakotomanana du club Ascut Atsinanana et Mbola Sahaza Rasolofonjanahary issue du club ASA Analamanga, à Kigali Rwanda, du 26 au 28 septembre.