Lutte contre le coronavirus – Aide supplémentaire de 5,1 millions de dollars

Madagascar va pouvoir renforcer la lutte contre l’épidémie de coronavirus. L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), au nom du peuple américain, a octroyé une aide supplémentaire de 5,1 millions de dollars, pour appuyer l’accès équitable de tous à la vaccination et à la réduction de la morbidité et la mortalité dues à la Covid-19. Grâce à cette assistance, Madagascar va pouvoir appuyer le suivi et la surveillance des maladies pour détecter les épidémies de virus. Mais aussi, l’approvisionnement en vaccins et en fournitures médicales, la fourniture d’équipements de protection et une formation pour les agents de santé, la modernisation et l’expansion des tests de laboratoire et la sensibilisation du public sur la manière de se protéger contre le Covid-19. Les activités seront exécutées par quatre projet de l’USAID : RISE, mis en œuvre par l’Institut Pasteur de Madagascar, l’USAID IMPACT, mis en œuvre par Population Services International (USAID) ; USAID ACCESS, mis en œuvre par Management Sciences for Health ; et Infection Disease Detection and Surveillance mis en œuvre.