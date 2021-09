Enseignement supérieur – Les activités pédagogiques suspendues à Fianarantsoa

L’université de Fianarantsoa sera fermée à compter du lundi 27 septembre. Le syndicat des Enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l’Enseignement supérieur (Seces), section Fianarantsoa, a annoncé la suspension des activités pédagogiques, lors d’une réunion qui s’est tenue, hier. « Nous avons pris cette décision, suite à l’absence d’action du ministère de tutelle, par rapport à nos requêtes », déclare le bureau de la section Fianarantsoa.

Le Seces réclame le paiement des heures supplémentaires de trois années universitaires successives : celle de 2017-2018, celle de 2018-2019 et de 2019-2020. La réintégration des indemnités de technicité, et le rappel des salaires du personnel administratif et technique (PAT), le paiement des indemnités de recherche et d’investigation pour les retraités chercheurs et le maintien d’activité pour les enseignants concernés. Le Seces section Antananarivo a, également, soulevé le non-paiement des indemnités des enseignants, durant leur réunion. Mais ses membres n’ont pas envisagé une suspension des activités.

Le Seces Fianarantsoa déclare, par ailleurs, que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sera responsable des problèmes qui surviendront, avec la décision prise à la Conférence des présidents d’institution d’enseignement supérieur (COPRIES) sur le chevauchement de la rentrée des nouveaux bacheliers, promotions 2020 et 2021.