Education – Assistance Plus soutient deux EPP

Comme chaque année, Assistance Plus vient en aide à deux Écoles primaires publiques. Grâce à un appel aux dons auquel ses partenaires ont massivement répondu présent malgré la crise sanitaire. Des fournitures et des kits ont été ainsi remis aux élèves de l’EPP Tanambao, sise à Ivato pour la troisième année consécutive. Près de deux cents élèves de la classe de cours préparatoires au CM2 ont reçu des kits. Assistance Plus va également ouvrir cette année une bibliothèque dotée de livres d’apprentissage et d’histoires.

À Mahajanga, c’est l’EPP Fanantenana qui a été choisie par Assistance Plus Labo Plus Mahajanga pour recevoir des kits scolaires.

Plusieurs sociétés ont contribué aux dons à l’image de Makiplast, le Groupe Axian, Soredim, le groupe Basan, Socobis, Vitafoa, Sodim ainsi que des particuliers.

Comme quoi la responsabilité sociétale des entreprises est concrètisée par Assistance Plus.