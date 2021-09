Concert – Samoëla retrouve ses inconditionnels à l’Esca d’Antanimena

Un grand moment de liesse en perspective, les prochaines retrouvailles entre Samoëla et le public de la capitale s’annoncent fastes et festives. Il relance ainsi son « Zara revy » dans le cadre d’une tournée nationale.

Il est l’un de ces artistes qui nous enivre continuellement par son répertoire de tubes intemporels. Voici déjà un bon quart de siècle que l’infatigable Samoëla propose son esprit festif et jovial sur la scène musicale malgache. Une fois n’est pas coutume, cette icône du « Vazo miteny » et ses musiciens retrouvent le terrain de l’Esca d’Antanimena où il occupera une grande scène à la hauteur de son talent. Promesse d’un bon moment de liesse et de convivialité, il fera encore l’étalage de ce dynamisme unique qui l’anime et qui passionne ses milliers de fans depuis ses débuts.

Le public se languit de ces retrouvailles avec Samoëla depuis l’annonce de ce concert. D’abord annoncé pour le 10 octobre, ce sera finalement le 17 octobre à partir de 15h que Samoëla envahira l’Esca d’Antanimena pour le plus grand plaisir des fêtards de la ville des Mille. En bon chanteur populaire, il revisitera un répertoire de chansons indémodables avec lequel il enchante un public de toutes les générations et d’horizons divers. À la fois le cri de ralliement de Samoëla pour ses fans, pour ce moment symbolique pendant lequel ils se retrouveront, « Efa sasany latsaka dimy» est l’intitulé de ce grand rendez-vous.

Un artiste intergénérationnel

De ses débuts, depuis l’album « Mampirevy » sorti en 1997, en passant par « Mana tosaka », « Bandy akama» ou encore « Efa sy dimy » et évidemment « Radio n’Ambanivolo » son tout dernier, Samoëla s’apprête à nouveau à gâter le public en revisitant ses plus grands tubes. On dansera, on festoyera et on chantera à nouveau tous à tue – tête les compositions de Samoëla qui résonneront dans tout le quartier lors de cet événement peaufiné aux petits oignons par Be Mozik. À l’unisson, la chanson « Sexy girl» enivrera toujours autant, lorsque le chanteur et ses fidèles la reprendront durant cette grande messe, ode aux chansons à texte. Un artiste particulièrement proche de ses fans, Samoëla est parmi ceux qui ne se son t pas endormi sur leurs lauriers depuis la pandémie. Nul doute que ce retour sur scène le temps d’un concert en plein air d’envergure ravivera autant de bons souvenirs chez lui que son public.

D’autant plus que son dernier concert à l’Esca d’Antanimena date du mois d’avril 2019. Entre temps, il aura quand même déjà eu le plaisir de retrouver le public à la City Ivandry, mais encore de fédérer ses inconditionnels à travers son concours de chants « Hivazo Samoëla » via les réseaux sociaux. Pour l’heure, Samoëla poursuit encore sa tournée nationale et sera ce week-end à Antsohihy, puis rejoindra Taolagnaro les 1er et 3 octobre avant de retrouver la capitale et de clôturer sa tournée les 29 et 31 octobre à Toamasina. Place à la fête !