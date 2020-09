Précision – « Un entrepôt en service, mais non scellé »

Suite à une confrontation de témoignages appuyée par les précisions d’un collaborateur du propriétaire de l’entrepôt consumé avant hier, à Ambalavao Isotry. Il est nécessaire d’apporter des mises au point sur notre article paru hier.

D’après les informations déjà rapportées, « ce hangar, dont le propriétaire serait en litige avec l’autorité, était scellé ». Contrairement à cela, selon le collaborateur en question, « ce dépôt n’a jamais été scellé. Il était bel et bien utilisé. Mais puisque le propriétaire est une personne âgée, il ne travaillait qu’une demi-journée, de 8 à 12 heures ». D’après lui, l’incendie est survenu entre 13 et 13h30, mais pas vers 15h20, comme il a été signalé dans l’article d’hier. « L’entrepôt était déjà fermé quand il a pris feu », souligné-t-il.­« Les sapeurs-pompiers n’auraient pas su comment opérer et il leur était difficile d’ouvrir la porte. », affirmet-il.

La veille du sinistre, les employés avaient déposé dans ce hangar trois cents cartons de cahiers et protège-cahiers, mis à part les marchandises qui y étaient déjà. « Rien n’a été récupé. La perte se chiffrerait en milliards », expliquent-ils.