Bepc – De bonnes notes en général

Les épreuves de l’examen du Bepc sont terminées. Les résultats sont prévus sortir, la semaine prochaine.

Les candidats à l’examen du BEPC à Antana­narivo doivent attendre une semaine pour connaître le résultat. Les circonscriptions scolaires (Cisco) d’Antananarivo-ville, celle d’Atsimondrano ou encore celle d’Avaradrano s’activent pour afficher les noms des admis, vers la fin de la semaine prochaine. « Nous sommes encore en phase de correction, en ce moment. La transcription des notes ne débutera que lundi. Si tout se passe comme prévu, le résultat sera connu vendredi, ou dimanche au plus tard », indique le chef Cisco d’Antananarivo-ville, Lalaina Ramananantony.

Les corrections des feuilles de copie ont commencé depuis mardi, dans la plupart des centres de correction. Des enseignants ont, même, déjà terminé les corrections des épreuves du premier jour d’examen, soit, le Malagasy et les Sciences de la vie et de la terre (SVT).

Sujets

Les notes des candidats aux SVT seraient, plutôt, bien, selon quelques enseignants. « Plus de 70% des feuilles de copie que j’ai corrigées ont obtenu la note, entre 10 et 15 sur 20 », affirme un correcteur. La plupart des candidats auraient, également, obtenu des bonnes notes à l’épreuve de français. « Ce n’est pas très surprenant. Le sujet a été facile », avance un professeur de français.

Les candidats, pour leur part, ont un avis divergent sur les sujets d’examen. Certains les ont trouvés plutôt faciles. Et cela, malgré une longue suspension des cours, durant l’année scolaire. D’autres regrettent le manque de révisions. Comme chaque année, ce sont les matières scientifiques, notamment, la Physique-chimie et les Mathématiques qui ont été les bêtes noires des candidats.

En tout cas, ils sont soulagés de terminer, enfin, cet examen et l’année scolaire qui a été prolongée de deux mois, à cause de l’épidémie de coronavirus. « Cela fait un an qu’on a étudié. On va pouvoir se détendre et se reposer, maintenant, en attendant le résultat », lance une candidate. Tous ont l’espoir de trouver leur nom parmi ceux qui vont réussir l’examen de BEPC, session 2020.