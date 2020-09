Ambatondrazaka – Une bande d’individus sème la terreur

Terreur à Ambatofotsy Ambatondrazaka. Avanthier, aux petites heures, une bande de forcenés a insufflé la terreur dans cette localité. Agressés à coups de coutelas, une chef de famille ainsi qu’une jeune femme sont blessés. Ces derniers ont dû se faire soigner dans un centre hospitalier. D’après les informations communiquées, les malfaiteurs ont dépouillé leurs victimes de deux téléphones portables. Alertées de la situation, les forces de défense et de sécurité se sont dépêchées sur les lieux mais le groupe d’individus dangereux avait déjà décampé.

Ces scènes se sont produites à l’aube entre trois heures et quatre heures du matin. Les assaillants ont débarqué pour se déchaîner sur les personnes qu’ils ont trouvées. Les membres de la bande on t opéré à visage découvert. L’identification des personnes impliquées dans cet acte pose néanmoins problème. D’après les témoignages des victimes, les bandits ne seraient pas des environs. Il est de ce fait difficile de retrouver leurs traces. Une enquête est néanmoins ouverte et des recherches sont entamées bien qu’elles s’avèrent jusqu’à maintenant infructueuses.