VOLLEYBALL – Duel père contre fils

La XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien qui se joue à Madagascar et surtout pour la discipline volleyball, catégorie masculine, sera une histoire de famille. Le fils de l’international de volleyball Rivoharilala Gishlain dit Lalabe, expatrié à la Réunion, et qui sera aligné dans le camp malagasy, fait également partie de la sélection masculine de volleyball de la Réunion. Heritiana Rivoharilala est retenu parmi les quatorze joueurs de la Réunion. Il sera ainsi opposé à son père, Lalabe Gishlain, retenu dans le camp masculin malagasy. Rappelons que Lalabe est muté depuis quelques décennies et est en résident permanent à l’île de la Réunion; mais il a fait le choix de jouer dans l’équipe nationale de Madagascar durant ces Jeux.