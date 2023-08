TRANSPORT – JIOI – Les taxis-be autorisés à emprunter toutes les lignes dès 19 heures

Mise au point. Les festivités concernant la tenue des Jeux des îles ont déjà commencé hier. Le transport demeure une problématique pour les spectateurs et les supporters. Le ministère du Transport et de la météorologie a communiqué des mesures spéciales pour résoudre cela. Pour que tous les supporters puissent rentrer sans inquiétude durant tous les Jeux, les taxis-be peuvent déroger à leur cahier des charges à partir de 19 heures. « Tous les taxis-be peuvent emprunter toutes les lignes qu’ils veulent durant les Jeux des Îles », selon une note communiquée par le ministère. Cette note entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’au 3 septembre, tous les jours dès 19 heures. Assurer la sécurité lors des déplacements figure parmi les objectifs de ces nouvelles mesures. Dans ce cas, les véhicules de transport en commun sont libres de travailler sur les lignes urbaines et suburbaines qu’ils souhaitent. Les conducteurs de taxis-be ont été informés en avance de la mise en place de ces mesures. Nul besoin d’autorisation spéciale. La prolongation des heures d’activité des taxis-be figure également parmi ces nouvelles mesures. Les véhicules de transport public ont le devoir de travailler jusqu’à 21 heures chaque jour, durant cette période. « Tous les bus n’arrêtent leurs activités qu’à partir de 21 heures », selon toujours la note. Les Jeux peuvent se passer sur différents endroits de la capitale. La sécurité des supporters ne serait pas un souci. L’augmentation des tarifs ne serait pas acceptée dans ces nouvelles mesures. Par ailleurs, plus de deux mille éléments des forces de l’ordre vont assurer la sécurisation des participants ainsi que des supporters pendant les dix jours de compétitions.