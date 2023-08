STEVE RAKOTOBE – « Nous démontrerons que nous sommes les meilleurs »

Un habitué aux titres. Le capitaine de l’équipe malgache de taekwondo, Steve Harivony Rakotobe, participe aux Jeux des Iles, pour la première fois. Tel père, tel fils, l’ainé du directeur technique national, Rivo Rakotobe, a commencé à pratiquer l’art martial coréen à l’âge de 4 ans. Steve, multiple champion de Madagascar depuis la catégorie des poussins, est engagé dans la catégorie des -68kg aux Jeux. Le taekwondoïste de 21 ans, qui mesure 1,80m, est aussi habitué aux compétitions internationales, dont la dernière, les championnats du monde universitaires en Chine il y a un mois. Depuis des années, il est intraitable dans sa catégorie au pays. Il est temps qu’il le prouve face aux combattants de la région. «Mon ambition est, bien évidemment, de remporter la médaille d’or. Nous allons démontrer que les taekwondoïstes malgaches ont le niveau, que nous sommes à la hauteur et nous allons prouver que nous sommes les meilleurs dans l’océan Indien», lance-t-il. Le taekwondo intègre le programme des Jeux, pour la deuxième fois, après la version 2007 sur le sol malgache durant laquelle Madagascar a terminé premier en engrangeant neuf médailles d’or sur seize.

Tout sur les jeux accessible en ligne

Rendez-vous sur le site https://resultats.jioi2023.org/ pour suivre toutes les informations concernant la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Le calendrier de la compétition, pour toutes les disciplines, les horaires de chaque épreuve, de chaque combat, de chaque course, de chaque match, les jours où auront lieu les remises des médailles. Le programme y est aussi décliné et détaillé par pays. Pareillement pour les résultats dans chaque discipline et chaque catégorie, ainsi que le classement des médailles dans chaque discipline et pour chaque pays.