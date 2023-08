RASSEMBLEMENT PUBLIC – L’opposition s’est vue interdire l’entrée du Yandi By pass

Quelques partis de l’opposition, avec plusieurs partisans, n’ont pas pu entrer dans l’enceinte de Yandi By pass pour faire une déclaration liée à la nationalité française du président de la République et de sa candidature éventuelle. Le portail de l’établissement était fermé, les éléments des forces de l’ordre étaient présents en masse et la circulation à été perturbée plusieurs minutes. La déclaration a finalement été faite à l’extérieur et la circulation a repris son cours après plusieurs minutes. « Nous appelons à la conscientisation de tous et à la réflexion sur les événements d’aujourd’hui, pour se poser la question du bien-fondé des prochaines échéances électorales. Nous voulons juste faire une déclaration dans un lieu clos, pourtant on nous jette dans la rue », fustige Éléonore Johasy du parti « Tsara tahafina ». “On ne veut pas d’un Président qui possède une nationalité étrangère!” C’est le gros de la déclaration conjointe des partis et groupements politiques présents au By pass hier, et qui a été lue par un citoyen. Les auteurs de la déclaration soulignent aussi que la candidature de Andry Rajoelina n’est pas légitime, toujours à cause de cette nationalité étrangère. La Haute Cour Constitu­tionnelle s’est déclarée incompétente pour siéger sur la requête de Fanirisoa Erinaivo sur la nationalité française et la candidature de Andry Rajoelina en 2018. À moins de trois mois du premier tour de la présidentielle, la sphère politique est assez bouillonnante avec cette situation dans l’Atsimon-drano et la manifestation des étudiants de l’université d’Antananarivo.