PRÉSIDENCE – Ranoromaro, directrice de cabinet par Intérim

Après l’éviction de Romiary Voos Andrianarisoa le 14 août dernier, le Conseil des ministres de ce mercredi a nommé Lova Hasinirina Ranoromaro, directrice de cabinet par intérim, en attente de nomination du successeur de Romy Andrianarisoa. À noter que le directrice de cabinet par intérim est l’actuel directrice de la communication et des relations publiques de la présidence de la République et la porte-parole du président de la République. L’ancienne directrice de cabinet a été arrêtée par les autorités britanniques la semaine dernière suite à une affaire de corruption dans les négociations avec Gemfield, une entreprise d’exploitation minière britannique. Les partis de l’opposition n’ont pas tardé à critiquer la gouvernance du régime actuel, surtout dans les choix des collaborateurs du président de la République. De son côté, dès que l’information de l’arrestation de Romy Andrianarisoa a fuité, la présidence de la République a publié un communiqué indiquant le limogeage de cette dernière. Romy Andrianarisoa n’a tenu que six mois avant d’être évincée, la question est maintenant de savoir quand son successeur sera désigné, surtout à moins d’un mois de la démission du président Andry Rajoelina, dans l’éventualité de sa candidature à sa propre succession.