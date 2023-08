PHOTOGRAPHIE – Un million d’euros pour la réha- bilitation de la maison Eiffel

Des photographies des ouvrages de Gustave Eiffel sont exposées à l’hôtel Baobab Tree à La Corniche, depuis le 8 août dernier. Jean Paul Lubliner, photographe et architecte, est l’auteur de cet événement. « Un cabinet d’architecture » malgache a réalisé la « Maison Eiffel » en s’inspirant des activités commencées par Gustave Eiffel avant 1900, à l’ère de l’industrialisation. L’objectif est de pouvoir rechercher des partenaires et des fonds, pour la réhabilitation de la Maison Eiffel à Mahajanga be, a précisé Jean Paul Lubliner. Le coût des travaux de réhabilitation est évalué à un million d’euros. Le phare à Katsepy, l’ancien pont Kamoro à Ambondromamy, le marché bazar be à Mahajanga be font également partie de ces ouvrages. En 2005, à Shanghai en Chine, le photographe a fait une vidéo de présentation de la Tour Eiffel et cet événement a reçu plus de dix mille visiteurs. Aujourd’hui, il a choisi la ville de Mahajanga pour la rééditer. « C’est l’une des premières expositions à Mahajanga. C’est un avantage pour les jeunes et la population locale. Le bâtiment de la « Maison Eiffel » est situé dans la cour militaire et appartient toujours à l’armée malgache. Nous sommes en train d’élaborer un formulaire de demande pour l’obtenir. Le but n’est plus de la construire à son emplacement actuel. C’est un trésor et un patrimoine », a déclaré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. La maison Eiffel sera démontée. Les armatures ainsi que les vestiges, dont les pièces métalliques, seront placées à la résidence de la région Boeny sur le front de mer.