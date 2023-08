MANIFESTATIONS À ANKATSO – Huit étudiants arrêtés

En attendant des réponses à leurs demandes, formulées lundi, les étudiants de l’université d’Antananarivo ont décidé de manifester.

Ankatso en agitation. Les étudiants de l’université d’Antananarivo sont en effervescence, ce jeudi, dans l’enceinte du campus. Ils ont manifesté dès 9 heures 30 minutes. Ils ont brûlé des pneus à l’entrée du campus universitaire. Des banderoles affichant les revendications des étudiants ont également été brandies. « Augmentez le montant de nos bourses de 100 % », « résolvez les problèmes des enseignants », « nous voulons poursuivre nos cours ». Telles étaient les demandes formulées par les étudiants. Par ailleurs, les forces de l’ordre étaient sur place pour gérer la sécurité. Une confrontation a eu lieu devant le portail principal. Les étudiants ont lancé des pierres pour chasser les forces de l’ordre. Après que la franchise universitaire ait été levée à 11 heures 35 minutes, ces mêmes forces sont entrées dans l’enceinte de l’université et ont ensuite procédé à la chasse aux étudiants. Ils ont contourné les manifestants pour pouvoir procéder à des arrestations. « Nous avons arrêté trois étudiants manifestants », a rapporté le colonel Tojo Raoilijon, commandant du groupement de la gendarmerie d’Anala­manga, hier. Alors que les étudiants avancent le chiffre de huit arrestations. Les étudiants réclament la reprise des cours et la satisfaction des revendications du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants de l’enseignement supérieur (SECES) section Antananarivo. L’augmen­tation des bourses d’études de 100 % aussi figure parmi ces revendications.

Négociation

La manifestation fait suite aux réponses insatisfaisantes des demandes formulées par les présidents des associations d’étudiants depuis lundi. Après une séance de négociation entre les forces de l’ordre et les représentants des étudiants, une entente a été trouvée pour la suite de l’événement. Par ailleurs, l’arrestation de ces quelques étudiants s’est faite dans le respect de la loi, explique toujours le colonel. Les étudiants exigent la libération immédiate de leurs collègues pour appaiser la situation. Pour la tenue des Jeux des îles, qui ont débuté hier, de telles manifestations pourraient nuire à l’image de Madagascar. « Nous devons tous montrer notre capacité à recevoir ensemble les invités. Nous avons le devoir de montrer à nos invités une meilleure image de notre pays », persuade le colonel lors de la négociation. Le volley-ball est prévu se tenir au gymnase d’Ankatso, une raison pour laquelle cet endroit se doit d’être au calme. Alors que la suite de la manifestation dépendra des réponses données à ces étudiants. « Quand est-ce que les cours vont reprendre ? Est-ce que les problèmes des enseignants ont été résolus ? Quand est- ce que vous allez libérer nos collègues ? ». « Lorsque nous recevrons des réponses positives à ces questions, nous mettrons fin à la manifestatio”, conditionnent les étudiants.