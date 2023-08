L’épidémie à Longozabe se calme

Les sources à Longozabe, dans le district d’Anosibe An’Ala, affirment que l’épidémie qui a sévit dans ce village, depuis le mois de juillet, s’est calmée. Aucun nouveau cas n’aurait été détecté en une semaine, et il n’y aurait pas non plus de cas de décès. Le résultat de l’analyse des prélèvements effectuée à l’Institut Pasteur, selon le médecin inspecteur de ce district sanitaire, dans le rapport de la gendarmerie, n’est pas encore connu.