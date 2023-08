JIOI – Les visiteurs des îles voisines affluent au Village culturel

Le Village culturel à Andohatapenaka accueille des visiteurs venant de différentes îles participantes aux JIOI. L’espace “Explorer Madagascar” les attire particulièrement.

Depuis mercredi dernier, le Village culturel a ouvert ses portes, offrant un panorama saisissant de l’échange culturel dynamique entre les sept îles participantes à la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Comores, Mayotte, Madagascar, Seychelles, La Réunion, Maldives et Maurice se sont unies pour créer un espace de partage et de célébration de leurs identités culturelles distinctes. Le Village a accueilli ses premiers visiteurs dès le premier jour de son ouverture officielle, avec la première Dame des Seychelles, Linda Ramkalawan, et des délégations de ce pays. Ils ont pu explorer les diverses expositions et activités qui reflètent la couleur de Madagascar. De plus, hier, le public a été enchanté par un spectacle époustouflant, mis en scène par le groupe African Gospel d’Afrique du Sud mais venant de La Réunion et le groupe local Vilon’Androy ainsi que le Gasy Misôva. “Village culturel promet un spectacle unique, mettant en lumière au moins un artiste de renom. Cette initiative permet aux athlètes de profiter de l’atmosphère festive après leurs épreuves. En plus des performances musicales, le Village propose également des animations DJ, des défilés de mode captivants et des concours ludiques offrant des récompenses fournies par des partenaires tels que Star et Telma”, souligne Andriamananjara Toky, organisateur de l’événement.

Explorer Madagascar

Les jours à venir réservent des prestations exceptionnelles de Stéphanie, Mr Sayda, Niu Raza, Shyn, Reko Band, Trio G5, Denise, Samoëla et bien d’autres étoiles de la musique. L’entrée est libre pour cet événement qui se prolongera jusqu’au 2 septembre. Les visiteurs auront également l’occasion de profiter des spectacles de cirque des talentueux artistes malgaches, offerts quotidiennement. “Le Village culturel accueillera également des artistes des autres îles de l’océan Indien, créant ainsi une scène multiculturelle riche en diversité. Les talents de la jeunesse seront également à l’honneur, avec des volets théâtre, danse, chant et débats, à partir du 30 septembre”, mentionne l’organisateur. Le stand « Explorer Madagascar » où on peut trouver le mini-Madagascar suscite un vif intérêt des visiteurs. « Cet espace dédié à la découverte de Madagascar me donne envie d’explorer cette île et de visiter les lieux présentés en photos. Malheureusement, je suis ici principalement pour les Jeux des îles et je manque de temps pour réaliser ce rêve. Madagascar est une île magnifique », exprime Jacques Bougault, un Réunionnais. Les artisans locaux saisissent l’opportunité de présenter leurs créations artistiques aux visiteurs malgaches et étrangers, créant ainsi un dialogue interculturel captivant.